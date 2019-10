Investe bimbo in strada e si sente male: entrambi gravi in ospedale

Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Investe un bimbo di 7 anni, che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Perrino, epoco dopo l'automobilista si accascia sull'asfalto, colto da un malore che ha richiesto un immediato intervento chirurgico al cuore.E' accaduto ieri in via Appia a Brindisi . Il piccolo era in compagnia del fratello di 23 anni e mentre tentava di attraversare la strada nei pressi del parco Cesare Braico è stato investito da una Lancia Musa condotta da un uomo di 36 anni che procedeva in direzione della superstrada 7.Il bambino ha subito gravi danni fisici (frattura cranica, compressione del polmone, frattura delle costole e frattura multipla della tibia destra) ed è ricoverato in prognosi riservata.A seguito dell'incidente, il conducente della Musa, cardiopatico, é stato colto da malore: ricoverato in Utic per la grave crisi cardiaca, é stato sottoposto a intervento al cuore e si trova in terapia intensiva. Della vicenda la Polizia Locale ha informato il magistrato di turno.