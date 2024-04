Per qualcuno una semplice suggestione. Per altri invece si tratta dell’omaggio ad un territorio che ha reso unica nel mondo una delle ultime sfilate. Dolce&Gabbana promuove la sua nuova linea casa, e per presentare il modello “Zebra” si affida ad un’immagine che sembra richiamare Ostuni: quel contesto suggestivo del centro storico che ha fatto da sfondo all'evento internazionale del 10 luglio scorso, quando l’alta moda mondiale poté ammirare da vicino il patrimonio culturale e storico della Città Bianca.

La suggestiva sfilata

La lunga passerella di piazza della Libertà fino all’obelisco di Sant’Oronzo; i backstage tra i candidi vicoli bianchi del rione “Terra”: a nove mesi di distanza dall’evento ora la nuova collezione di D&G sembra voler abbracciare e celebrare quell’esperienza, fortemente voluta dalla maison di alta moda, sinonimo di classe, eleganza e fantasia.

Perché in molti nell’Alto Salento sono sicuri che l’Intelligenza Artificiale che ha realizzato questa foto-copertina del nuovo prodotto sia stata quasi “guidata”, se non ispirata, a quel “tesoro” storico apprezzato in tutto il mondo, esaltato dai due stilisti e dai coreografi con quell’affascinante gioco di luci il 10 luglio scorso. Il richiamo nella foto è al bianco delle case del borgo antico che si possono ammirare dal Belvedere di corso Vittorio Emanuele o dal ponte del Pover’uomo. Così come in lontananza sembrano apparire la Chiesa del Carmine o il santuario della Madonna della Grata. Un dipinto “digitale” che potrebbe aver messo insieme elementi identitari di questi luoghi creando con quell’immagine la sintesi del territorio che ha ospitato l’estate scorsa l’alta moda mondiale. Simboli unici con caratteristiche richiamate nell’immagine di D&G che stanno facendo il giro del mondo su profili social del gruppo, come lo fu nell’estate del 2023 la sfilata dei cavalli di Sant’Oronzo, con l’associazione che porta avanti da anni questa tradizione, che creò un connubio unico e suggestivo nel panorama della sfilata mondiale. Connubio proseguito anche oltre l’evento di luglio. Ora da sfondo all’immagine che per più di qualcuno lascia intravedere i contorni del paesaggio della Città Bianca ci sono anche i muretti a secco, così come le pigne in ceramica: altri elementi distintivi del territorio tra Ostuni, Fasano e Alberobello che nell’estate del 2023 ha fatto da sfondo alla sfilata “Presentazione Collezione Alta Sartoria”.

Un evento a costo zero

Nove mesi fa per le casse del Comune, ma con un potenziale ritorno d’immagine che nel medio periodo potrà essere percepito ancora più forte in termini di presenze legate al target dell’extra-lusso, e che comunque segue il filone dell’interesse verso l’Alto Salento di gruppi mondiali con alta capacità di spesa. Una presentazione ed una Puglia in vetrina, per l’evento di Dolce&Gabbana ritenuta dello stesso livello delle iniziative di Gucci a Castel Del Monte nel 2022, e di Dior a Lecce nell’estate del 2020. In mezzo i futuri investimenti di altre catene a cinque stelle, legate al mondo del lusso, come lo sarà a breve anche il nuovo “Vista Ostuni” della famiglia Passera che sta dando nuova vita all’ex Manifattura Tabacchi. Prima del gruppo Vista Ostuni ha già fatto breccia negli investimenti della holding a capo di Louis Vuitton e di Four Season. Storia, arte e tradizioni che hanno reso ancora più suggestive le sfilate di Dolce e Gabbana in un affascinante ritratto del territorio come la foto sembra richiamare. Un ritratto che appare quasi un ideale viaggio nei luoghi più suggestivi di questa terra, e che viene abbinato nella nuova collezione anche ad altri simboli del Mediterraneo. Un lusso che D&G ha incontrato nel recente passato con la Città Bianca e la sua comunità e che ora potrebbe aver ispirato la sua nuova collezione casa.