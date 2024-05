Vino nel biberon per errore, il bimbo di 4 mesi finito in coma etilico ora «sta meglio». Cosa è successo

Sta meglio, ed è stata sciolta la prognosi dai medici del Giovanni XXIII di Bari, il bimbo di quattro mesi ricoverato da lunedì nel reparto di rianimazione in seguito ad un coma etilico, dovuto ad un errore nella preparazione del biberon. In particolare la nonna che lo accudiva in quel momento nell'abitazione a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, avrebbe utilizzato del vino bianco per diluire il latte in polvere. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri si sarebbe tratto di un incidente domestico accidentale.

Come informano dall'ospedale del capoluogo il piccolo è stato estubato e nelle prossime ore potrà essere trasferito in reparto. Lunedì il piccolo aveva bevuto pochi sorsi del biberon, e percepito subito l'errore, era stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Qui è stato sottoposto ad alcune cure urgenti, compresa una lavanda gastrica, prima del trasferimento a Bari.