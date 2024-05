Più di mille foto di natura pornografica con minorenni e altre 25mila immagini della stessa natura elaborate graficamente al punto da sembrare reali. È ciò che sarebbe stato rinvenuto nei dispositivi elettronici di un 52enne residente ad Ostuni: l’uomo ora risulta indagato per detenzione di materiale pornografico e pornografia virtuale.

Il materiale trovato dalla moglie



A rinvenire il materiale, stando a quanto contestato dalla Procura di Lecce, che sta coordinando le indagini, sarebbe stata la moglie dell’uomo. In una pen drive sarebbero state archiviate 1.100 immagini e 200 gif animate dal contenuto inequivocabile. Altre 200 immagini erano in una seconda pen drive. C’è poi l’accusa di pornografia virtuale, scatatta in seguito al ritrovamento di 25mila immagini di tipo fumetto o comunque virtuali ma realizzate, sostiene l’accusa, con tecniche di elaborazione grafica che le farebbero apparire come reali.

Il sequestro



Il sequestro è scattato sul finire del 2013. L’uomo, difeso dall’avvocato Francesco De Giorgi, ha ora 20 giorni di tempo per presentare le proprie eventuali memorie difensive o per chiedere di essere ascoltato dal pm titolare del caso, il sostituto procuratore Luigi Mastroniani.