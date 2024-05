Si stavano imbarcando sulle navi e a bordo dei tir avevano carichi di rifiuti diversi da quelli dichiarati: in tutto 70 tonnellate di polimeri, legno, indumenti e anche inerti. E ieri mattina sono quindi scattati i sequestri al porto di Brindisi per traffico illecito di rifiuti. Presso l’area portuale Costa Morena, i carabinieri del Noe di Lecce, il nucleo operativo ecologico, nell’ambito delle periodiche verifiche sulle procedure di esportazione dei rifiuti, coadiuvati dai funzionari doganali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno effettuato il controllo di tre autoarticolati, tutti di immatricolazione e condotti da cittadini bulgari, pronti per essere imbarcati con destinazione Bulgaria tramite la Grecia.

APPROFONDIMENTI BARI Autodemolizione abusiva trasformata anche in discarica: scatta il sequestro e una denuncia​

PORTO CESAREO Rifiuti abbandonati nella riserva naturale: sequestrata un'area di 3.600 metri. Video

L'operazione



A seguito dell’ispezione dei carichi i carabinieri del Noe hanno accertato che i rifiuti in procinto di essere esportati, invece che essere costituiti da “plastica e gomma” come riportato dai relativi documenti di trasporto, erano invece formati da vari polimeri (come poliuretano, polistirolo, Pvc) frammisti e miscelati a diverse impurità quali legno, indumenti, inerti da demolizione ed altro. I controlli sono culminati, pertanto, con il sequestro dei tre autoarticolati e di circa 70 tonnellate di rifiuti trasportati. È scattata quindi la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica di Brindisi dei tre cittadini bulgari per il reato di traffico illecito transfrontaliero di rifiuti.