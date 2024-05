Incidente in moto: in coma un ragazzo di 17 anni

Dramma nella giornata del Primo Maggio a Ceglie Messapica. Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in moto avvenuto nelle campagne situate nei pressi della provinciale che conduce a San Michele Salentino, in località Monte Calvo. Il giovane è stato trasferito presso l’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto ad un intervento di neurochirurgia e ricoverato nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. La notizia è circolata in città nella giornata di ieri è molti tra amici e parenti hanno utilizzato anche i social network per lanciare messaggi affettuosi e d’incoraggiamento al 17enne e alla sua famiglia, molto nota e stimata.

La dinamica

Secondo quanto è stato possibile apprendere, il ragazzo era a bordo di una moto che si sarebbe schiantata al suolo per cause ancora da chiarire. Con lui c’era un amico che è rimasto illeso. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto è giunta un’ambulanza del 118. Gli operatori hanno subito provveduto ad occuparsi del giovane che ha avuto la peggio nello schianto, le cui condizioni si sono rivelate gravi sin dai primi istanti. Alla luce della situazione, per lui è stato stabilito l’immediato trasferimento in codice rosso presso il pronto soccorso del nosocomio brindisino. Qui sono state riscontrate ferite alla testa e ad una gamba. I medici hanno compiuto gli accertamenti del caso ed effettuato un intervento di neurochirurgia. Infine, hanno disposto il ricovero nel reparto di Rianimazione. La prognosi è riservata.