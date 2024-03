Si sgonfia d'improvviso il pallone pressostatico della scuola. Sui social infuria la polemica

Il pallone pressostatico montato sul piazzale della palestra scoperta della scuola media “Vinci” di Ceglie Messapica si è sgonfiato nel primo pomeriggio di oggi. Quando si è accasciata su sé stessa, la struttura – sorta in attesa che vengano completati i lavori di ristrutturazione della palestra coperta chiusa da 13 anni - era vuota perché le lezioni sono sospese per le vacanze pasquali.

La segnalazione

Sui social della consigliera comunale di opposizione, Giusy Resta, che ha tuonato: «E’ un fatto gravissimo, l’assessora ai Lavori Pubblici, Emanuela Gervasi, si dimetta».

E non è mancata la replica: «Ci sono i dispositivi di sicurezza, nessun rischio per i ragazzi». Nel ricostruire la vicenda, Resta non ha nascosto il suo stato d’animo: «Quanto avvenuto è gravissimo. Mi è venuta l’angoscia a pensare a cosa sarebbe accaduto se lì dentro ci fossero stati i ragazzi. Per fortuna, il pallone si è sgonfiato durante le vacanze pasquali, altrimenti i ragazzi si sarebbero trovati come topi in trappola». Immediata la replica della Gervasi ha spiegato: «Non sappiamo quali siano le cause dell’accaduto. Possiamo solo fare delle ipotesi. Ad esempio, visto che la scuola è chiusa, la mancanza di energia elettrica potrebbe aver spento i motori che tengono in piedi la struttura. Nei prossimi giorni valuteremo se è necessario rimontare il pallone».