Brindisi, in porto due crociere: il video

Brindisi spalanca le porte ai turisti. L’aria di primavera, che ha portato lo scorso fine settimana molti abitanti ad affollare le spiagge della litoranea adriatica, nella giornata di oggi ha accolto in città due navi da crociera e oltre 4mila passeggeri. Numeri da capogiro in quella che, forse, può essere considerata a tutti gli effetti una prova generale in vista della prima cena del G7 che si terrà a Castello Svevo il 13 giugno. Un lunedì che ha attirato l’interesse, sempre vivo, anche dei cittadini, i quali da più angoli hanno voluto assistere alle manovre di ormeggio di due approdi. La prima è stata, in mattinata, la Celebrity Constellation, nave appartenente alla flotta della compagnia statunitense Celebrity Cruises, controllata dal gruppo Royal Caribbean. Una prima volta assoluta, ma destinata a non rimanere un caso isolato: in programma, infatti, ci sono dodici fermate complessive previste nel corso dell’attuale stagione crocieristica e che rientrano nell’itinerario “Best of Italy & Croatia”.