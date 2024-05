L'Università migliore del mondo, per il 13esimo anno consecutivo, è Harvard, seguita dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) e da Stanford. Poi Cambridge e Oxford, che sono le uniche due università pubbliche tra le prime dieci. La classifica è stata stilata dal Center World University Rankings (Cwur), che ha censito 20.966 atenei, costruendo la graduatoria dei primi duemila. Ci sono anche le pugliesi, ma perdono tutte posizioni nel ranking mondiale, fatta eccezione per l'Università di Foggia, che però resta fuori dalle prime mille.