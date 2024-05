Nuovo appuntamento con la musica in Puglia: dopo Foggia, Brindisi e Ostuni prosegue il tour di “Road to Battiti”, l’evento di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto Battiti Live”. Prossime due tappe, sabato 18 maggio a Gravina in Puglia e domenica 19 maggio a Galatina. Ecco gli saranno gli ospiti.