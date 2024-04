Salento e movida, il Maestrale di Otranto cambia gestione

Il Maestrale di Otranto cambia gestione: non ha aperto per Pasqua, Pasquetta, ma per il Primo maggio tornerà a far divertire i ragazzi del Salento. Troppe le restrizioni a vita notturna e movida.

Il celebre locale - noto ben oltre la Puglia, sede di eventi unici, come la registrazione di spot e la promozione delle Jeep della Fiat Crysler, della Red Bull events e della Maserati - non ha rinnovato il contratto con la vecchia gestione per la location sul molo vecchio di Otranto. Alla fine è mancato l’accordo di gestione ed il locale cambierà pelle, puntando di più sull’enogastronomia che sulla vita notturna.

Cosa è successo

Non ci sarà la chiusura, quindi. A chiudere è quindi il Maestrale con la vecchia gestione (della Sun Srl), quella che per 15 anni ha reso il locale noto in tutto il Salento e non solo.