Coin torna a Taranto: apre lo store nel borgo. Dove e quando

Ormai è ufficiale, nonostante sui siti istituzionali non ci sia un riferimento specifico: il marchio Coin torna in città e lo fa in una delle sedi più belle e centrali del borgo, il palazzo che ospitava un tempo il Banco di Napoli e Alcott in via D’Aquino dinanzi a Piazza della Vittoria. A dimostrarlo, c’è una nuova insegna che suggella le indiscrezioni di qualche tempo fa. Per Coin è un ritorno a Taranto. Poco meno di otto anni fa, esattamente ad agosto del 2016, aveva “lasciato” la sua storica sede di via Di Palma. Il megastore, nel 2016, aveva soltanto cambiato volto poiché aveva ceduto manichini, vetrine e locali alla “Oviesse”. Discorso diverso invece per CoinCasa il brand che dal 1962 interpreta il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione ed è presente con oltre 100 negozi in Italia e all’estero. CoinCasa infatti è rimasta, senza interruzioni a Taranto, ospitata sempre nel primo piano della stessa sede di via Di Palma.

La sede

All’interno del palazzo che svetta su piazza della Vittoria, centralissimo cuore dello shopping e del centro umbertino, troveranno posto nuovamente capi di abbigliamento. Oltre alle nuove insegne, alcune vetrate sono state riaperte, il passaggio di un avvio di cantiere sembra notarsi anche nelle vetrine e nella serratura.

Coin è il department store italiano dedicato al mondo dell'abbigliamento, della bellezza e dell'home decoration.

Le altre aperture

Presente su tutto il territorio nazionale all’interno dei più importanti centri storici e nelle principali vie dello shopping, è un punto di riferimento dello shopping cittadino. Gli spazi dedicati alla moda e alla bellezza propongono un’ampia selezione di marchi che combinano ricerca, nuove proposte e prezzi accessibili.

La riapertura dell’ex Banco di Napoli tra qualche mese farà coppia con la già annunciata e confermatissima apertura della libreria Feltrinelli in via Di Palma. Aprirà la libreria Feltrinelli e, come già anticipato da voci che circolavano, ad ospitarla sarà il locale che ha ospitato per anni il negozio “Lord” in via Di Palma all’angolo con via Nitti. A partire da fine giugno ci sarà quindi questa libreria su uno spazio di 250 metri quadrati disposti su due livelli e una sala eventi. Feltrinelli proporrà un percorso di esplorazione che conterà circa 20mila titoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA