Troppa burocrazia, chiude il "Little Lab": cornetti e pasticcini erano serviti dalla finestra di casa

L'annuncio è avvenuto su Facebook con un post "diverso dagli altri". Ilaria Carone si è arresa e non porterà più avanti la sua pasticceria fatta in casa a Santo Spirito, il quartiere a Nord di Bari. Il suo Little Lab chiude: era diventato virale sui social e conosciuto in tutta la città. Cornetti e pasticcini erano serviti dalla finestra della sua abitazione e, allo stesso tempo, molto apprezzati.

Il peso della burocrazia

Ma burocrazia e alcune norme hanno prevalso, costringendola a fermare dopo cinque mesi la sua piccola attività come spiega lei stessa nel lungo post social.

"Mi dispiace dirvi che la ragazza della finestra ha dovuto prendere una decisione, non molto facile, ma l'ha dovuta prendere. Al termine di questi 5 mesi, senza forze, ma con più coraggio di prima, annuncio la chiusura di Little Lab". E ancora: La mia tipologia di attività ha tanti lati positivi, ma è fatta di restrizioni (giuste nei confronti dei miei colleghi ristoratori e pasticceri ) - spiega Ilaria Carone nel post - queste restrizioni in questo Paese segnano un grande limite. Lo Stato, nonostante questi limiti, non fa sconti. Naturalmente gli ordini presi in carico verranno portati a termine con la stessa passione e professionalità che ha caratterizzato il mio Lab in questi mesi". La ragazza della finestra, così si definisce lei stessa seguendo come la definiscono i clienti saluta e ringrazia quanti l'abbiano supportata in questi cinque mesi di attività.