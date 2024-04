Aeronautica, volo sanitario urgente per bimba di due anni

Si è svolto nel pomeriggio il trasporto sanitario urgente, da Bari a Roma, effettuato da un velivolo da trasporto C-130J della 46^ Brigata aerea dell'Aeronautica militare, per una bimba di due anni in imminente pericolo di vita. Lo rende noto l'Aeronautica militare. Le condizioni cliniche della piccola paziente, ricoverata presso l'ospedale Giovanni XXIII di Bari, hanno richiesto un trasferimento urgente presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

La prefettura di Bari ha quindi contattato il Comando operazioni aerospaziali di Poggio Renatico, che ha attivato uno degli equipaggi dell'Aeronautica militare in prontezza d'allarme per questa tipologia di interventi. Per la missione, il C-130J della 46^ Brigata aerea, partito da Pisa, ha imbarcato a Bari direttamente l'ambulanza, la bimba, la mamma e l'equipe medica, permettendo di diminuirne drasticamente i tempi di trasporto.

Dopo lo sbarco presso l'aeroporto di Ciampino, avvenuto intorno alle 19.15, l'ambulanza si è diretta verso l'ospedale pediatrico di Roma, mentre il velivolo ha fatto ritorno alla base di Pisa per riprendere il servizio di prontezza h24.