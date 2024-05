Ruvo, vandalizzati i volti dei partigiani in città. L'Anpi: «Atto deprecabile»

Le installazioni con le foto che ritraggono i volti dei partigiani di Ruvo di Puglia (in provincia di Puglia) sistemate in alcune strade del centro cittadino sono state vandalizzate da ignoti nella notte tra il primo e il due maggio scorsi. È quanto denunciano i componenti dell'Associazione nazionale partigiani (Anpi) di Bari e di Ruvo. «Con dello spray di colore rosso chissà chi ha aggiunto la parola Ruvo sulla installazione e cancellato anti dal termine antifascista. Il risultato è leggibile e vergognoso: Ruvo fascista», spiega Pasquale Martino, presidente dell'Anpi di Bari. «Quanto accaduto, per di più in questo momento storico, è grave e deprecabile», aggiunge. La sezione dell'Anpi di Ruvo si è rivolta ai carabinieri «affinché facciano chiarezza e individuino i responsabili», continua Martino annunciando che «siamo al lavoro per capire come replicare, magari con una manifestazione, a chi non ha rispetto per la storia del nostro Paese».

Il sindaco Pasquale Chieco assicura: «Le installazioni verranno risistemate».