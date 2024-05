Incidente sulla provinciale: un ferito

Ennesimo incidente questo pomeriggio sulla strada provinciale che collega Altamura alla vicina Santeramo (in provincia di Bari). Per cause ancora da chiarire, due auto si sono scontrate causando il ferimento di un uomo che viaggiava a bordo di una delle due vetture. L'uomo, classe 1949 di nazionalità straniera, ha riportato ferite serie ma non gravi.

I rilievi

Sul posto sono intervenute le ambulanze del pronto soccorso e i carabinieri di Altamura a cui tocca il compito di eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. La strada è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti.