Sfonda la sbarra del passaggio a livello e scappa: colpita un'auto in coda. Cosa è successo

Un’auto, questa mattina, ha sfondato il passaggio a livello di Santa Caterina a Bari, all’altezza di via Masimmi Losacco, per poi proseguire la sua corsa e far perdere le sue tracce. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11. La vettura nello sfondare la barriera l’ha divelta facendola finire contro un’altra auto ferma al passaggio a livello, al cui conducente non ha per fortuna riportato ferite.

Sul posto è intervenuta la polizia locale insieme a personale della Fal. Indagini in corso per risalire al colpevole anche attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti sul posto.