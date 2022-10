Caro bollette e aumenti delle materie prime: dopo 10 anni chiude il ristorante Black&White di Bari Vecchia

Dopo dieci anni, chiude il ristorante “Black and White” a Bari Vecchia. Ad annunciare la decisione è stato il titolare, lo chef Daniele Caldarulo, con un post via social. «Siamo qui per ufficializzare, con molto dispiacere, ma anche con tanto ottimismo per il futuro, la chiusura definitiva del ristorante “Black and White” che avverrà il 31 ottobre 2022. È arrivato il momento di guardare a nuovi orizzonti e concentrare le nostre energie su altri progetti».

Troppi aumenti, in tanti si arrendono

Caldarulo negli ultimi mesi era stato in prima linea contro gli aumenti delle materie prime e il caro bollette. Sulle pagine del Quotidiano avevamo rilanciato la sua protesta, messa in atto lo scorso 15 agosto, quando aveva deciso di chiudere il locale proprio per porre l’attenzione sulla difficile situazione del settore.