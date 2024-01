Gigi Riva parla del Ceglie alla Domenica Sportiva

Cosa hanno in comune Gigi Riva, campione italiano venuto a mancare ieri, e il Ceglie, una squadra della provincia di Brindisi che non ha mai giocato tra i professionisti? All'apparenza nulla. Eppure Riva ebbe parole meravigliose per il piccolo club della provincia pugliese nel 1970, quando fu ospite della Domenica Sportiva.