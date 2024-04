Sur, nasce la web radio dell'Università. Ecco come ascoltarla

Musica, storia, arte, scienza e lo sport e ambiente, oltre ai servizi e alle iniziative offerti dall’università. SUR – acronimo di Salento University Radio – è la web radio che non ti aspetti, un regalo che l'Ateneo salentino ha fatto al territorio e che, dopo un anno di lavoro organizzativo sotterraneo, ha visto la luce lo scorso febbraio. Il 13, per la precisione, in coincidenza con la giornata mondiale della radio., diretta dal sociologo Stefano Cristante, si presenta con più di 50 produzioni, tra podcast e iniziative originali registrate e ascoltabili direttamente sul sito della radio ( https://sur.unisalento.it ) o sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia, che proprio a SUR dedicherà una rubrica settimanale. L’obiettivo è quello di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.