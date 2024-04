Musica, arte, scienza e ambiente: arriva Sur, la web radio di Unisalento. Ecco come ascoltarla

Musica, storia, arte, scienza e lo sport e ambiente, oltre ai servizi e alle iniziative offerti dall’università. SUR – acronimo di Salento University Radio – è la web radio che non ti aspetti, un regalo che l'Ateneo salentino ha fatto al territorio e che, dopo un anno di lavoro organizzati

vo sotterraneo, ha visto la luce lo scorso febbraio. Il 13, per la precisione, in coincidenza con la giornata mondiale della radio.

SUR, diretta dal sociologo Stefano Cristante, si presenta con più di 50 produzioni, tra podcast e iniziative originali registrate e ascoltabili direttamente sul sito della radio (https://sur.unisalento.it) o sul sito del Nuovo Quotidiano di Puglia, che proprio a SUR dedicherà una rubrica settimanale. L’obiettivo è quello di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

La prima puntata

Si comincia questa settimana con un programma che, nell'anno del grande ritorno sul palco dei Cccp, ne parafrasa una canzone e si intitola, infatti, “Chiedi a 77 (se non sai come si fa)”. Daniele De Luca, docente di storia delle relazioni internazionali e Cosimo Alessandro Quarta, coordinatore dei programmi di SUR, ci accompagneranno in un viaggio nel tempo per scoprire gli anni che ci siamo lasciati alle spalle. Ogni puntata sarà infatti dedicata a un anno (questa al 1982), e al suo bagaglio di musica, di cultura, di avvenimenti politici e sociali che ne hanno segnato la rotta. Non perdetela.

Chiedi a 77 - Seconda puntata: 1982

SUR si può raggiungere anche con una app da Apple Store e Google Play, e con la pagina Instagram sur_salentouniversityradio/