Cccp, il film “Kissing Gorbaciov” e i ricordi del Salento. Ferretti e Zamboni: «Ma non ci sarà una reunion»

C'è stato un tempo in cui il Salento era solo un accidente della geografia. Un mare democristiano dove il welfare di ospedali, scuole e pensioni, sia pur tra mille contraddizioni, aveva restituito dignità a un popolo di contadini e di operai emigrati. Giusto qualche tedesco nei campeggi del Capo di Leuca, i concerti sporadici dei cantautori nei teatri cittadini e le sagre estive riservate solo agli amici dei paesi vicini. Zero copertine patinate, nessun buen retiro per le star, solo masserie diroccate dopo la fuga dalle campagne. Poi, alla fine degli anni Ottanta, da Reggio Emilia arrivò una strana band chiamata Cccp Fedeli alla Linea che cantava Osare l'impossibile e niente fu più come prima