Festival Cinema Venezia, il red carpet: ovazione per Favino, sfila anche Salvini (che bacia la compagna Francesca Verdini)

Top model (Bianca Balti e Maria Carla Boscono), tanti attori e attrici, personaggi della cultura e della tv, una lunga fila di celebrità varie e pop (dalla soubrette Valeria Marini al rapper Lazza) anche politici (Gennaro Sangiuliano, Matteo Salvini e Matteo Renzi): il primo red carpet di Venezia 80 è stato più affollato che mai, nonostante l'assenza delle star di Hollywood. E non è mancato neppure il pubblico dei curiosi, in cerca di autografi e soprattutto di selfie. In diverse centinaia di persone, giunte da ogni parte d'Italia fin dal mattino, hanno acclamato i tanti personaggi che hanno sfilato. E alla fine Pierfrancesco Favino, protagonista del film di apertura, "Comandante", è stato il più applaudito e ricercato. «È un grande onore per me questo affetto del pubblico», ha detto commosso Favino. L'attore, insieme al cast del film diretto da Edoardo De Angelis, ha mandato in visibilio i fan del red carpet: accolto dai flash dei fotografi, ha poi conquistato un'ovazione. E lui ha ricambiato con una corsa lungo tutte le transenne battendo il cinque con moltissime persone. Favino ha poi fatto alcuni scatti insieme alla moglie, l'attrice Anna Ferzetti e alla figlia. Tra i più applauditi il regista franco-americano Damien Chazelle, premio Oscar per «La La Land», e la regista neozelandese Jane Campion, premiata con l'Oscar per l'indimenticabile «Lezioni di piano». E proprio la Campion è stata tra le più richieste dal pubblico e lei per ben tre volte è andata verso le transenne per richiamata sempre per scattare foto. Le decine di giovani in attesa dei loro beniamini hanno festeggiato con un tripudio di applausi il rapper Lazza, tra i protagonisti del Power Hits Estate 2023 di Rtl, e la cantante Malika Ayane (durante la cerimonia inaugurale si è esibita sulle note de «Il cielo in una stanza» di Gino Paoli).

Tutti gli ospiti

In smoking si sono presentati il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, accompagnato dalla moglie Federica Corsini, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini («Sono qui emozionato e felice»), con la fidanzata Francesca Verdini, e l'ex premier Matteo Renzi con la moglie Agnese Landini. Sempre dal mondo della politica hanno sfilato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni e Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei deputati. Tra i presenti, come "padroni di casa", il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il red carpet è stato inaugurato dal direttore artistico della Mostra Alberto Barbera insieme alla moglie Giulia Rosmarini, dalla madrina del festival, l'attrice Caterina Murino e dalla giuria internazionale. E poi è iniziata la lunga sfilata: tra gli altri hanno camminato sul tappeto rosso Luca Guadagnino, Anna Foglietta, David Parenzo, Cristina Marino (senza il marito, Luca Argentero), Paola Turani, i Manetti Bros, Tiziana Rocca (oggi è il suo compleanno), Serena Autieri, Jo Squillo, Luca Barbareschi, Alessandro Giuli, Carlo Cracco. A chiudere la sfilata inaugurale Liliana Cavani, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera, e l'attrice britannica Charlotte Rampling, interprete del film «Il portiere di notte» della regista.