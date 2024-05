Salento University Radio, il podcast sulla Scu: "La rosa e il veliero"

Secondo appuntamento con SUR, Salento University Radio, la webradio del nostro Ateneo, ascoltabile anche sul sito Nuovo Quotidiano di Puglia con l’obiettivo di mettere in circolo – dentro e fuori dalla comunità universitaria - stimoli culturali e occasioni di conoscenza.

Questa volta vi presentiamo “La Rosa e il Veliero”, due simboli di un fenomeno criminale che ha

squassato il nostro territorio per più di vent’anni: la Sacra Corona Unita. Il podcast, curato da Annibale Gagliani, dottorando in Lingue e letterature con un progetto di ricerca sul gergo e i codici delle mafie italiane, ripercorre le vicende di un’organizzazione criminale che ha tenuto in scacco il Salento con la violenza, gestendo le attività delinquenziali con un patto di sangue tra generazioni di malavitosi locali, che intendevano sottrarsi all’egemonia delle altre mafie per crearne una propria.

I tatuaggi della rosa e del veliero, comuni a molti affiliati, stavano a significare l’unità dei singoli esponenti nella consorteria – come petali di uno stesso fiore – e la propensione a sfruttare la rotta adriatica per il contrabbando di sigarette, per poi far sponda con l’Albania e i Balcani estendendo le attività criminali alle droghe e alle armi.

La Rosa e il Veliero - 1. LE ORIGINI (con intervista a Raffaele Gorgoni)

Il podcast di Gagliani, la cui regia è di Cosimo Alessandro Quarta, racconta l’ascesa e la caduta della Quarta mafia attraverso la contrapposizione tra atti criminali e attività investigative. Nelle puntate del programma l’autore raccoglierà le testimonianze dell’ex procuratore Cataldo Motta, a capo della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce e protagonista del maxiprocesso ai sacristi in cui furono comminati 29 ergastoli e oltre 700 anni di reclusione, di Andrea Apollonio, magistrato autore della Storia della Sacra Corona Unita pubblicata da Rubettino nel 2016, e anche di vittime come Anna Maria Fusco, sopravvissuta a una terribile esperienza di rapimento, sequestro e abusi. Nella puntata che vi proponiamo l’intervistato è Raffaele Gorgoni, uno dei primi giornalisti a capire e a raccontare la natura mafiosa della nuova organizzazione criminale pugliese.

SUR si può raggiungere anche con una app da Apple Store e Google Play, e con la pagina Instagram sur_salentouniversityradio/