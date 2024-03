Il ritorno dei Cccp, ufficiale il tour italiano. Chiusura a Melpignano il 9 agosto: unica data al Sud. Biglietti da domani

Live in Melpignano: si potrebbe cantare così. La lunga attesa è finita: è arrivato l'annuncio ufficiale del tour italiano dopo la tre giorni di Berlino che ha riportato sul palco i Cccp Fedeli alla Linea a 35 anni di distanza dagli ultimi concerti. Undici date e gran chiusura prevista in Puglia il 9 agosto. E l'approdo non poteva che essere Melpignano, il piccolo centro del Salento che, per il gruppo di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni, è un po' una seconda casa. Tutto confermato dopo l'anticipazione di Quotidiano delle scorse settimane.

Il ritorno sul palco dopo il sold out di Berlino

I Cccp suoneranno nell’arena del Palazzo Marchesale in piazza Antonio Avantaggiato a Melpignano (ore 21,30) nell'ambito della diciottesima edizione del Sei Festival organizzato da CoolClub. Un appuntamento, quello del tour che partirà da Bologna il prossimo 21 maggio in piazza Maggiore, che arriva dopo il successo della mostra “Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024” di Reggio Emilia, dopo il “Gran Gala Punkettone” al teatro Valli sempre a Reggio e soprattutto dopo le tre date sold out all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “Cccp in Dddr" e l’uscita dell’album live inedito “Altro che nuovo nuovo”. Ora il tour "In Fedeltà la Linea C’è" che già nel titolo rimanda all'essenza del gruppo. A 40 anni dal primo ep “Ortodossia”, Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur - accompagnati da Luca Alfonso Rossi, Ezio Bonicelli, Simone Filippi, Simone Beneventi e Gabriele Genta - saliranno sul palco dei principali festival italiani. Ben lontani da un’operazione nostalgica e sempre liberi dalle etichette, i Cccp tornano a grande richiesta con un serie di conceri dove il “Produci, consuma, crepa” di uno dei loro pezzi più celebri risuona attuale come non mai. Un successo, è il caso di dirlo, plasmato dalla capacità di lasciare un’impronta indelebile - musicale ma anche estetica - nell’immaginario di più generazioni. Tra le undici tappe, come si diceva, non poteva mancare Melpignano a cui il gruppo è legato anche per la storia del tour in Unione Sovietica raccontata nel recente film “Kissing Gorbaciov” di Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife.



Biglietti in vendita già da domani: tutti i dettagli

Le prevendite del concerto di venerdì 9 agosto, organizzato dal Sei Festival in collaborazione con A Melpignano – Meridiano Salento di Razmataz Live e Comune di Melpignano, saranno disponibili dalle 18 di domani (14 marzo) in esclusiva su ticketmaster.it e dalle 18 di venerdì (15 marzo) anche su dice.fm e ticketone.it.

Per tutta l’estate il festival prodotto da Coolclub, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, proporrà in giro per il Salento il suo viaggio musicale con il claim “Perdersi per ritrovarsi”.

Tutte le date in Italia: partenza da Bologna

Il tour dei Cccp, curato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, dopo l'apertura di Bologna del 21 maggio, proseguirà al Circolo Magnolia di Milano, per un’anteprima del Mi Ami Festival (23 maggio), all’Ippodromo delle Capannelle di Roma per Rock in Roma (13 giugno), Collegno, in provincia di Torino, per Flowers Festival (27 giugno), al Barton Park di Perugia per Moon in June (28 giugno), a Villa Bellini di Catania per Summer Fest (4 luglio), a Villa Ca' Cornaro di Romano D’Ezzelino, in provincia di Vicenza, per Ama Festival (12 luglio), a Servigliano, in provincia di Fermo per NoSound Fest (21 luglio), al Parco Mediceo di Pratolino di Firenze per Musart Festival (26 luglio) e nell’Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero per Festival Abbabula (3 agosto). Infine, il gran finale a Melpignano, nel cuore del Salento.