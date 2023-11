Il viaggio dei Cccp nell'ex Urss: in anteprima il film "Kissing Gorbaciov". Tappa a Melpignano a dicembre

Melpignano-Mosca e ritorno: i Cccp (e non solo) in viaggio nell’ex Unione Sovietica quando c’era ancora il Muro di Berlino. “Kissing Gorbaciov” è il titolo del docu-film che verrà presentato stasera in anteprima assoluta al 64° Festival dei Popoli di Firenze e che dal 24 novembre approderà nei cinema prima di fare tappa nel Salento a inizio dicembre.

I concerti nel 1988 a Mosca e Leningrado

Salento, Melpignano, 1988: alcune rock band sovietiche suonano per la prima volta oltre la cortina di ferro e con loro sul palco alcuni gruppi italiani tra cui i Cccp Fedeli alla Linea e i Litfiba. È la storia di un mini tour che oltre alla capitale tocca l’ex Leningrado. Un viaggio tra due Mondi che non sarebbero stati più gli stessi e l’ultimo ponte costruito a suon di punk.

Il film ricostruisce quei giorni incredibili attraverso le testimonianze dei protagonisti, i racconti, gli archivi inediti ed esclusivi.

La "reunion" tra Ferretti, Zamboni, Annarella e Fatur



“Kissing Gorbaciov” è firmato dai registi Andrea Paco Mariani e Luigi D’Alife (produzione Smk Factory in collaborazione con l’Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico).

A fare da filo conduttore i pezzi del gruppo di Giovanni Lindo Ferretti e di Massimo Zamboni che, a più di 30 anni di distanza, si sono ritrovati con Annarella e Fatur ricomponendo il quartetto originario che, a metà anni Ottanta, ha cambiato la musica italiana, con una manciata di album entrati nella storia prima della trasformazione in Csi. Tra le partecipazioni-chiave del film quelle Sergio Blasi, già sindaco del piccolo centro salentino che quell’evento organizzò insieme al mai dimenticato primo cittadino dell’epoca Antonio Avantaggiato.

L’appuntamento di oggi a Firenze è alle 21 al cinema La Compagnia. “Kissing Gorbaciov” sarà presentato anche a Melpignano a inizi dicembre (data ancora da fissare).