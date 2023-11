Il film con i Cccp sold out in poche ore, Melpignano raddoppia la data. Biglietti: ecco come prenotare

Sold out in poche ore per le due date del 7 dicembre a Melpignano e il film "Kissing Gorbaciov" raddoppia l'8 con una nuova proiezione. C'è ancora la possibilità di prenotare i biglietti gratuiti per l'appuntamento, alle 18.30, a Palazzo Marchesale con il docu-film che racconta il viaggio nell'ex Urss dei Cccp Fedeli alla linea - insieme ai Litfiba e ad altri gruppi - con due concerti memorabili a Mosca e nell'ex Leningrado nel 1988.

"Kissing Gorbaciov" e il viaggio punk a Mosca nel 1988

I fan del gruppo di Giovanni Lindo Ferretti e Massimo Zamboni hanno "bruciato" in pochissimo tempo i tickets disponibili per assistere alla proiezione del lavoro dei registi Andrea Paco Mariani e Luigi D'Alife che sta facendo il giro delle città italiane dopo la presentazione al Festival dei Popoli di Firenze. Le tappe di Melpignano sono tra le più attese perché è da qui, dal piccolo centro della Grecìa salentina, che tutto cominciò: un mini-tour, un anno prima della caduta del Muro, che ha segnato indelebilmente la storia del gruppo emiliano capace come nessun altro di muoversi tra punk e avanguardia lasciando una traccia importante nella musica italiana.

La tappa a Melpignano e i nuovi concerti

Un racconto per immagini - il mini tour fu speculare al progetto "Le Idi di marzo" che, invece, portò per la prima volta in Italia, sempre a Melpignano, le rockband sovietiche - che ha coinciso, tra l'altro, con il ritrovarsi tra gli stessi Ferretti, Zamboni e poi Annarella e Fatur a distanza di oltre 30 anni.

Forse, dice qualcuno, un nuovo inizio dopo il doppio concerto di fine ottobre a Reggio Emilia e il concerto del prossimo 25 febbraio previsto a Berlino. I biglietti per il film sono prenotabili, tramite Eventbrite, al seguente link https://shorturl.at/fnoM4