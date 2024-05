Due persone hanno perso la vita nel gravissimo incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi - dopo le ore 16 - sulla statale 106, nei pressi di Castellaneta Marina in provincia di Taranto.

Per cause in corso di aggiornamento, stando alle prime informazione, si sono scontrati un grosso autoarticolato carico di albicocche e una vettura. Nell'impatto i mezzi sono usciti fuori strada.