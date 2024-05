Negramaro al Primo Maggio

I Negramaro trionfano al Primo Maggio di Roma con tre brani di successo. La band salentina dei Negramaro ha fatto il suo ritorno trionfale sul palco del Primo Maggio a Roma, dopo la loro memorabile esibizione nel 2006. L'edizione del 2024 ha visto una forte presenza pugliese, con il presentatore Ermal Meta, La Municipàl e Gaudiano tra i protagonisti della giornata. I Negramaro hanno entusiasmato il pubblico del Circo Massimo con una performance indimenticabile, esibendosi con ben tre brani che hanno infiammato gli animi della folla. Hanno aperto la loro esibizione con l'ultimo grande successo, il singolo "Luna Piena", seguito da "Ricominciamo tutto" e "Via le mani dagli occhi". La loro presenza sul palco è stata attesissima e molto apprezzata dai fan del Circo Massimo per assistere alla performance del gruppo salentino che ha dimostrato ancora una volta la loro abilità nel coinvolgere il pubblico con la loro musica emozionante e coinvolgente. Il Primo Maggio a Roma ha offerto una piattaforma eccezionale per celebrare le grandi tematiche legate al mondo del del lavoro veicolato anche dal grande potere della musica. I Negramaro hanno brillato come uno dei punti salienti della giornata. Con il loro carisma e le loro canzoni incisive, hanno confermato il loro status di una delle band più amate e influenti della scena musicale italiana.

(Paola Trotta)