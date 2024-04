Ermal Meta presenterà il Primo Maggio

Manca poco all’apertura dei cancelli al Circo Massimo di Roma in occasione del Concertone del Primo Maggio. Domani Ermal Meta, Noemi e Big Mama apriranno le danze di una lunga maratona che si protrarrà fino a sera. Per il cantante di origine barese, che insieme a Negramaro, La Municipal, Gaudiano porterà la Puglia sul palco romano, si tratta di una fortissima emozione.

Il Concertone sarà come sempre a ingresso libero e sarà trasmesso a partire dalle ore 15.15 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19 alle ore 20 per le edizioni dei telegiornali) in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 e sarà in onda suRaiPlay e Rai Italia. A Noemi e Ermal Meta si aggiunge BigMama, che condurrà la prima parte del Concertone dalle ore 13.15 (in esclusiva per Rai Play).