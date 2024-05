Andy Warhol ad Alberobello: la mostra

A lui, uomo di contrasti, sarebbe piaciuto: passeggiare fra i trulli di Alberobello e, improvvisamente, ritrovarsi una palazzina bianco-trasparente con dentro Marylin Monroe e Mickey Mouse in quadricromia.

A lui, artista di sfide impossibili abituato ai grattacieli svettanti di Manhattan, sarebbe piaciuto ritrovare tra questi coni di pietra le sue copertine dei dischi che gli svelarono la strada maestra a inizio carriera: il ribaltamento del classico concetto di arte non più pezzo unico da collezione ma opera riproducibile all’infinito per la massima diffusione. L’invenzione della Pop Art, appunto. Destinata a cambiare, per sempre, il nostro rapporto con le arti visive. Una rivoluzione, per così dire, se non fosse che la parola - fin troppo abusata - rischierebbe di svuotarsi ormai di significato.

Chissà Andy Warhol cosa avrebbe detto e fatto sotto il sole di Puglia, tra la xylella in agguato e le masserie riconvertite a resort di lusso. Chissà se si sarebbe sorpreso a vedere così tanti turisti americani (e inglesi, francesi, australiani perfino) pronti a invadere già a metà maggio questa cittadina Patrimonio mondiale Unesco anziché le spiagge di Long Island come accadeva nei suoi anni ‘60. Forse avrebbe cominciato a scattare all’impazzata con la Polaroid o a “girare” con la sua microcamera per cogliere un dettaglio o un particolare nascosto per dimostrare che l’identità esiste solo se rapportata al global, che nulla sfugge ai social e che il nostro immaginario è inevitabilmente universale. In Valle d’Itria come tra le scale in ghisa del Village.