Virgilio influencer per il G7 con l'intelligenza artificiale: il video

Virgilio presenterà agli ospiti del G7 a Borgo Egnazia (Fasano, dal 13 al 15 giugno) le bellezze del territorio pugliese. Il progetto è possibile grazie all'Intelligenza artificiale, tramite un viaggio virtuale. L'iniziativa è stata presentata nel corso dell'evento 'Hosting G7, turismo e intelligenza artificiale'. Virgilio rievoca il suo viaggio a Egnazia nel 37 a.C. e accoglie come un influencer digitale i grandi della Terra. L'iniziativa di presentazione del progetto è stata organizzata dal Comune di Fasano, l'Its Turismo Puglia e Carraro Lab. Carraro Lab ha ricostruito il volto del poeta Virgilio in 3D, sulla base di una delle sculture indicate dalle ipotesi degli studiosi, rievocando il suo viaggio da turista Ante Litteram nell'antica Egnazia lungo la via Appia. In particolare, attraverso la metodologia della re-generative art applicata a dipinti e mosaici dell'arte antica e alle immagini odierne «si recuperano le radici di un immaginario che da millenni è alla base della bellezza, del paesaggio e dello stile di vita italiani».