Il G7, il mondo e la Puglia/ Non siamo la California. Ma, per alcuni giorni, saremo molto di più

Non saremo la California, ma per fortuna (o per merito) non siamo più quello che eravamo un quarto di secolo fa, nel 2000, quando uscì il saggio di Franco Tatò. Una cosa però va detta, sebbene in forma di iperbole: tempo un mese e la California forse invidierà di non essere la Puglia. Certo: sarà per una manciata di giorni, comunque una soddisfazione non da poco. Poi dipenderà da noi cosa fare del nostro futuro. Avremo qui i leader del mondo e le attenzioni di quasi tutto il pianeta. I paesi più industrializzati; papa Francesco; probabilmente anche il segretario generale dell'Onu Guterres, perché il vertice si fa in provincia di Brindisi, dove ha sede la base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite. E Dio sa quanti, quali e di che livello sono i fronti aperti, dentro e fuori l'Europa.

A Borgo Egnazia, sede del forum, si parlerà di molte cose importanti. I conflitti aperti, le crisi in atto, i paesi in via di sviluppo, i flussi migratori, l'intelligenza artificiale. Prima e dopo, nell'anno di presidenza italiana del G7 (non era mai accaduto), ci saranno, sì, incontri specifici in giro per l'Italia, ma cuore e fulcro saranno i tre giorni in terra di Puglia, 13, 14 e 15 giugno. I progetti di adeguamento strutturale sono in atto, gli interventi per la logistica e la sicurezza in fase avanzata di realizzazione, la macchina dell'accoglienza da tempo in moto. Restyling e ristrutturazione anche per il Castello Svevo, che a Brindisi ospiterà la cena offerta dal presidente Mattarella a capi di Stato e premier di Usa, Germania, Francia, Regno Unito, Canada e Giappone, inclusa l’Italia, ovviamente, con Giorgia Meloni.

Ci siamo o quasi. I documenti redatti a conclusione del forum innescheranno dibattiti, prese di posizione e proposte operative (risolutive è pretendere troppo). I leader del mondo torneranno nelle rispettive sedi, ai propri affari e problemi. E sulla Puglia i riflettori si spegneranno. Ma non si spegnerà la Puglia. Speriamo.

La regione come territorio – insieme di persone, istituzioni, associazioni, lavoratori e imprese – vuole crescere. Ed è consapevole delle proprie potenzialità di sviluppo, che nessuno scandalo potrà mai mettere fino in fondo in crisi, pur nella difficoltà oggettiva di alcune situazioni (la criminalità, ad esempio, ma anche la corruzione; spesso tutte e due insieme).

Ci sono comparti produttivi di eccellenza, filiere di alta specializzazione e distretti innovativi che si impongono sui mercati, attirano investimenti e spingono export e Pil: nel triennio post-pandemia il dato pugliese ha segnato un’impennata percentuale da record, preceduto a livello globale solo dagli Usa. Abbiamo mete internazionali del turismo, santuari della cultura, personaggi e artisti che svettano per la qualità delle loro opere. Abbiamo il paesaggio. E il clima.

Non è tutto oro, certo. E ci mancherebbe: nessuno si illude. Le infrastrutture spaccano in due il territorio. Le grandi linee di comunicazione rallentano clamorosamente, o spariscono del tutto, da Bari in giù. Nel Salento ci sono assi viari (e vitali) attesi anche da trenta o quarant’anni. L’innovazione tecnologica si muove a rilento. La formazione professionale crea divari crescenti tra domanda e offerta di lavoro. Profonde ferite dell’industrializzazione spinta tardano a essere rimarginate. Sprechiamo risorse, consumiamo suolo, perdiamo tempo. Inciampiamo persino su elementi basilari, come l’inglese, la matematica e finanche l’italiano, e questo nonostante il "sorprendente" botto di superbravi sfornati ogni anno alla maturità. E all’orizzonte si profilano insidie e incognite, modello regionalismo differenziato: così come impostato potrebbe portare più problemi di quanti non intenda (o dichiari di) risolverne.

Questa è la Puglia. Che non è e non sarà mai la California, d'accordo. Ma chi se ne importa? Prioritario è riuscire a migliorare il percorso fin qui compiuto. Basta lamentazioni, però, come auspicato l’altro giorno, a Salerno, nel Forum Ambrosetti per la presentazione del libro bianco dal titolo quanto mai evocativo: “Verso Sud”. Il Mezzogiorno è la terza macro-regione, per capacità attrattiva, dell’intera area del Mediterraneo. Dove la Puglia ha ambizioni da protagonista: potrà raggiungere l’obiettivo se saprà dare il meglio di sé. Ad esempio, utilizzando in modo proficuo le risorse, non solo economiche, che ha e che avrà. Non saremo più al centro del mondo, finito il G7. Ma avremo un mondo di opportunità tutt'intorno. A maggior ragione dopo questa vetrina. Unica e irripetibile. Dipende da noi, come sempre o quasi. Ma questa volta di più.