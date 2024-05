Una tubiera ha subito dei danni questa mattina all'interno dell'ex Ilva di Taranto. E l'incidente, nel quale fortunatamente non si sono registrati feriti ha comportato la fermata dell'altoforno 4.

Fonti aziendali parlano non di scoppio ma "di una fermata rapida di Afo 4 per il danneggiamento della tubiera". Le operazioni di ripristino, sempre secondo l'azienda, dovrebbero essere effettuate e concluse in 12-16 ore.

Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria dichiara che in serata sarà riattivata la marcia dell'altoforno 4 a Taranto attualmente fermo. L'azienda dichiara che "alle ore 3.00 circa di stanotte abbiamo dovuto effettuare una fermata rapida di Afo 4 per il danneggiamento di una tubiera (n. 10). La manovra - dice AdI - e' stata effettuata in piena sicurezza secondo i nostri standard. Le operazioni di ripristino prenderanno circa 12-16 ore. Si sta gestendo secondo le procedure consolidate e la ripartenza e' prevista nel prossimo terzo turno (23.00 - 7.00)". L'azienda inoltre puntualizza che non c'è stato scoppio della tubiera come dichiarato in un primo momento da fonti sindacali.

L'allarme

Il nuovo problema registrato questa mattina evidenzia ancora una volta la critica condizione degli altiforni e di molti altri impianti della fabbrica. Un quadro che ha spinto i commissari dell’amministrazione straordinaria a mettere in cantiere per il 2024 - sarà avviato a giugno - un piano per la ripartenza che prevede 330 milioni di lavori tra ripristini e rifacimenti di cui 280 a Taranto. Tra i lavori quelli sull’’altoforno 2 per rimetterlo in marcia da settembre prossimo.