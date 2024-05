Francavilla, peli nel panino per non pagare il conto. Clienti ripresi dalle telecamere

Sopracciglia nei panini per non pagare il conto. Cos'è che non si fa per risparmiare. Ha dell'incredibile cos'hanno provato a fare l'altro ieri sera, per non pagare i loro panini, due ragazze e un ragazzo in un pub di via Roma a Francavilla Fontana: una di loro si è strappata delle sopracciglia e le ha messe nelle consumazioni di tutti e tre per poi far mostrare, inorridita, la presenza dei peli a uno dei camerieri.