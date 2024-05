Avrebbero dato vita a un'associazione per la cattura e lavorazione delle oloturie, dette anche cetrioli di mare, di cui è vietata la pesca, per poi esportarle in Italia e all'estero determinandone la graduale scomparsa dal litorale jonico. Lo hanno scoperto i militari del reparto aeronavale della guardia di finanza di Taranto che hanno arrestato 21 persone (9 in carcere e 12 ai domiciliari) con le accuse, a vario titolo, di associazione per delinquere e disastro ambientale.