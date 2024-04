Puglia in festa grazie al Lotto: due terni per un totale di 82mila euro

Puglia in festa grazie al Lotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, da registrare due importanti vincite in provincia di Brindisi.

Vincita a Ceglie Messapica

La prima, a Ceglie Messapica, è stata la più alta di giornata: 50.625 euro grazie al terno 1-3-79 sulla ruota Nazionale.

Vincita a Fasano

Un altro fortunato giocatore, a Fasano, ha indovinato una giocata da 31.500 euro grazie al terno secco 20-22-50 sulla ruota di Bari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 412,3 milioni di euro dall’inizio dell’anno.