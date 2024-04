Furgone dell'associazione “Quattrozampe nel cuore" rubato e ritrovato grazie al tam tam sui social

Rubato e poi, per fortuna, ritrovato. E’ stata una mattinata di apprensione, quella di oggi, per i volontari dell’associazione “Quattrozampe nel cuore” di Fasano dopo che ignoti, nella notte tra mercoledì e giovedì, avevano trafugato il furgone del sodalizio parcheggiato nei pressi della stazione ferroviaria. Accortisi di quanto è successo i responsabili dell’associazione, presidente Antonella Colucci in testa, hanno immediatamente postato sui loro canali social la foto del mezzo e un appello a diffondere la notizia.

Il tam tam sui social

«Condividete – ha scritto la presidente -. Rubato questa notte il furgone dell'associazione. Era parcheggiato vicino alla stazione di Fasano. È il furgone dell'associazione a disposizione degli operai e volontari del canile». In pochissimo tempo il post è diventato virale dato che centinaia di persone hanno voluto condividere l’appello.

Del resto il sodalizio è molto noto non solo a Fasano per la sua straordinaria attività a favore degli animali. E proprio grazie al post visto sui social ecco che un cittadino di Locorotondo ha riconosciuto il furgone parcheggiato nei pressi del campo sportivo della cittadina barese e ha immediatamente chiamato la presidente Colucci. Tutto e bene quel che finisce bene. Pare che possa essere stata una ragazzata. Il furto è stato anche ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona della stazione ferroviaria.