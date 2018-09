Bimbo di tre anni investito: stava attraversando la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCORRANO - È sfuggito per un istante al controllo dei famigliari e si è lanciato per strada. Un bimbo di tre anni è stato investito ieri sera nei pressi dell'ospedale di Scorrano. Il piccolo è stato travolto da un'auto che sopraggiungeva in quell'istate ed è stato sbalzato da terra riportando un forte trauma agli arti. Immediatamente soccorso è stato trasportato in ospedale dove gli è stata riscontrata la frattura del femore. Alla guida dell'auto c'era un uomo di Neviano.