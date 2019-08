Ancora una notte di follia: soccorso un 14enne ubriaco. E un'auto investe un bambino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Straordinari per tutti gli operatori del 118, che nella notte appena trascorsa - dopo un Ferragosto di superlavoro - hanno risposto a 110 richieste di intervento in tutta la provincia.Dalle 20 di ieri fino alle 7 di questa mattina, i sanitari hanno soccorso undici persone in stato di ebbrezza: la più giovane ha 14 anni. Quattro invece gli incidenti stradali, fortunatamente tutti senza gravi conseguenze.Solo a Sannicola, un'auto ha investito un bambino di 11 anni mentre questi attraversava la strada. Non ha, comunque, riportato ferite gravi.Tre le aggressioni, che hanno reso necessario l'intervento del 118.