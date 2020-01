Investe una undicenne e si allontana. Minorenne in ospedale, automobilista denunciato

MESAGNE - Ha investito una ragazzina minorenne che attraversava sulle strisce pedonali, poi è fuggito. Un uomo di 52 anni è stato identificato e denunciato dai carabinieri per lesioni personali e omissione di soccorso a Mesagne. In particolare, l'uomo alla guida della propria auto ha investito una minorenne in corrispondenza di un attraversamento pedonale, nel centro cittadino di Mesagne. Nell'immediatezza il conducente della vettura ha fatto perdere le proprie tracce, poi è stato rintracciato. La minorenne ha riportato lesioni giudicate guaribili in 6 giorni.



Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA