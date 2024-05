Abusò di due giovani pazienti nel suo studio: ginecologo condannato a 4 anni e 1 mese

Abusi sessuali su due pazienti. Dopo quattro anni dai fatti diventa definitiva la condanna nei confronti del ginecologo. Si chiude così il cerchio della vicenda giudiziaria che ha visto imputato il medico 65enne Salvatore Oscar La Penna, originario di Gallipoli, che esercitava la professione nel suo studio privato a Brindisi. Nelle scorse ore la suprema corte di cassazione ha rigettato il ricorso del camice bianco confermando quindi la condanna emessa dalla corte di appello di Lecce a 4 anni, un mese e 10 giorni di reclusione.

I fatti

Gli episodi contestati al ginecologo sono due e risalgono uno al dicembre 2019 e l'altro al febbraio 2020.

Così come ha stabilito la sentenza ormai passata in giudicato, nel corso delle visite all'interno del suo ambulatorio a Brindisi il medico ha abusato sessualmente di due giovani pazienti. Le due donne si sono costituite parti civili con gli avvocati Raffaele Lomartire e Paoloantonio D'Amico del Foro di Brindisi. Nei confronti di entrambe le vittime il giudice ha disposto il risarcimento dei danni. Oltre alle parti offese, si è costituito in giudizio anche il marito di una delle due donne.