“Mattone”, favolosa leggenda tra le onde della regata Brindisi-Corfù

È “Mattone” degli armatori Migliaccio-Lisi la 75esima imbarcazione iscritta alla 38esima Regata Internazionale “Brindisi – Corfù” che prenderà il via alle ore 12 del 9 giugno prossimo dalla Diga di Punta Riso. Mattone è l'imbarcazione storica ed ha tutti i requisiti per conquistarsi il titolo di “leggenda” perché ha il maggiore numero di presenze nella regata Brindisi-Corfù e con la prossima raggiungerà la 36esima partecipazione, avendo rinunciato solo per causa di forza maggiore nell' anno del Covid ed all'ultima edizione per non aver avuto il tempo necessario per attrezzarsi con AIS (Automatic Identification Sistem), inserito come prescrizione dalla FIV.

La storia

Mattone “racconta” la storia fin dalla prima regata Brindisi-Corfù nata dall’idea del professore Enzo Tosti, presidente della sezioni di Brindisi della Lega Navale e noto uomo di mare, ed organizzata da Livio Georgevich, in cui si dettero appuntamento al via solo 7 imbarcazioni con equipaggi composti complessivamente da 32 amici comuni che in banchina condivisero con entusiasmo questo straordinario progetto che iniziava a dare un senso al loro andar per mare. Si trattò inizialmente di un evento da affrontare con lo spirito di una week con regata, in cui la competizione lasciava spazio ad una spensierata veleggiata fra amici, sia pure impegnativa e difficoltosa. Fu una vera avventura per uomini di mare, però, in tempi in cui bisognava attraversare il Canale d’Otranto affidandosi esclusivamente ad una bussola, ad una radio di bordo spesso inaccessibile, dotandosi di compasso e righello per disegnare il punto nave, ma forti di una esperienza e conoscenza delle nostre coste che incuteva fiducia, ma generava anche vitalità che era poi il presupposto di questa prima regata. Con Mattone di Gianluigi Migliaccio si trovarono a partecipare Red Point (Pippo Palminteri), BeBeep ( Emilio ed Amilcare Limongelli, Donatello Dentamaro e Pierandrea De Santis) , Blitz Pascià (Livio Georgevich), Euforia (Roberto Scarano), Stricchimacchio (Valerio Mignolo) e Tutia ( Mario Attolini). Di quelle imbarcazioni rimane solo il buon ricordo di uomini di mare che hanno creato le basi per consegnare alla città una eccellenza oggi riconosciuta fra le 5 più importanti regate internazionali del Mediterraneo.

La tradizione

L’imbarcazione Mattone continua la tradizione anche in nome di quelle “magnifiche 7” dei 32 amici regatanti, e parteciperà alla 38^ regata Brindisi-Corfù nella categoria “Gran Crociera”, classifica ricavata dalla “Orc Overall”, che prevede 3 attrezzature obbligatorie, dichiarate all’atto dell’iscrizione alla regata, specificando anche le ulteriori 2 attrezzature giustificative della scelta. L’imbarcazione di Lisi e Migliaccio sarà anche presente nella categoria Classe “Museo del Mare”, riservata alle barche Orc immatricolate fino al 1990 o anche oltre, purché il modello in questione sia stato messo in produzione entro il 1990. Mattone è un “Marchi 39” di 11,65 metri di lunghezza, costruito nel cantiere Arredomar, Italia, progettato e disegnato nel 1979 dall’architetto Andrea Vallicelli, lo yacht designer italiano firma prestigiosa di fama mondiale, ed è stato immatricolata nel 1979, voluta dal costruttore Pio Briziarelli, noto imprenditore e “re” italiano del mattone, titolare di quattro stabilimenti oltre alla sede di Marscian. Andrea Vallicelli ha realizzato un “Marchi 39” con un assetto ottimo per tutte le andature e funzionale nelle manovre in pozzetto ed in coperta, che hanno consentito agli equipaggi di “Mattone” che si sono alternati nel tempo, di farsi conoscere ed apprezzare non solo per la straordinaria copertura della cambusa e per divise “griffate”, ma anche per la capacità di ingaggiarsi nei momenti topici della regata e di conquistare posizioni prestigiose nella classifica di appartenenza. Per i membri dell’equipaggio di Mattone è sempre stata rigorosamente richiesta tassa di imbarco in champagne di esclusiva marca pregiata e di migliore annata e di indossare divise di firme prestigiose, regola introdotta fin dalle prime regate in cui ha partecipato e che nel tempo è diventata una norma per tutti gli altri regatanti. Il “buon vento” per Mattone e la sua lunga storia di mare è un rito che appartiene a tutte le 85 imbarcazioni che ad oggi risultano registrate e che parteciperanno alla 38esima edizione della Brindisi- Corfù.

