Vacanze pianificate con Trippy: la web app per scoprire la Puglia

Mettere a disposizione dei numerosi turisti esteri che ogni anno visitano la Regione Puglia una web app su cui contare per vivere al meglio la propria esperienza e rientrare a casa con ricordi indelebili. Questa l'idea di Fabio Vitale e Francesco Verusio, 25enni di Ceglie Messapica, che hanno sviluppato un lavoro nato nel 2021 e concentrato sullo sviluppo della piattaforma web www.trippyexperience.com. Facilmente utilizzabile, la piattaforma in questione trova l'appoggio su partner d'eccezione tra le migliori realtà presenti sul territorio, al fine di migliorare sempre di più la propria offerta nel settore del turismo esperienziale.

Trippy è entrata in funzione agli inizi di maggio, proponendo oltre 30 esperienze per turisti che hanno pianificato una vacanza in Puglia: attività all’aria aperta in luoghi esclusivi e lontani dai percorsi turistici sovraffollati, visite e degustazioni in masserie storiche nelle zone rurali, percorsi cittadini all’ombra di palazzi sconosciuti, ma ricchi di storia e aneddoti. I visitatori che accedono alla piattaforma, potendo scegliere tra numerose esperienze, uniche e selezionate, acquistano ticket digitali per vivere delle avventure a stretto contatto con le identità del territorio. Questo è uno dei cavalli di battaglia della web app: a differenza dei grandi players presenti già sul mercato, qui le esperienze sono selezionate o addirittura create attraverso partnership tra Trippy e le migliori aziende di categoria presenti sul territorio pugliese, da Bari a Santa Maria di Leuca, passando per Taranto e Brindisi. Entroterra e litoranee diventano un tutt’uno con un’app a portata di mano. Al fine di offrire un servizio migliore ai clienti di property manager, vale a dire professionisti che gestiscono immobili per conto dei proprietari, e albergatori in alta stagione, Trippy ha sviluppato, e continua a sviluppare, una rete commerciale rivolta a loro. Due strade diverse quelle di Vitale e Verusio, che dopo aver condiviso insieme gli anni di liceo classico, si sono separati durante il periodo universitario: il primo per studiare Relazioni Internazionali e intraprendere la carriera diplomatica, il secondo per studiare Scienze Economiche e portare avanti le attività di famiglia. «Dopo l’università a Bologna, un master a Roma e uno stage presso l’Ambasciata di Haiti nella Santa Sede, sono ritornato a casa. Nella mia città, ritrovando il mio amico e attuale socio, Francesco, abbiamo notato come, all’interno del settore turistico di tipo esperienziale, mancasse una vera e propria digitalizzazione per la prenotazione di servizi», ha spiegato Vitale.

E Verusio ha aggiunto: «Ho sempre avuto il desiderio di creare qualcosa di mio al di fuori delle attività di famiglia, in un certo senso “di farmi da solo” e quando mi si è presentata l’occasione di poter realizzare qualcosa con il mio amico, che potesse essere anche utile al nostro territorio, non ci ho pensato due volte.

Ci siamo messi subito all’opera, abbiamo studiato i dati con la consapevolezza di buttarci in un settore che può crescere».

