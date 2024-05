Alessandra Vacca, coordinatrice cittadina dell’Udc, denuncia la pessima condizione di un tratto di marciapiede che sitrova tra viale Lilla e via San Francesco a Francavilla Fontana (provincia di Brindisi). E parla di una vera e propria “trappola” per i pedoni.

«Poco prima delle nove di questa mattina (ieri, ndr) – segnala in un post sul suo profilo social - un’anziana donna è rovinosamente caduta sul marciapiede tra viale Vincenzo Lilla e via San Francesco. In quel tratto, il marciapiede, da tempo immemore, sitrova in condizioni di dissesto, tanto da rappresentare una vera e propria trappola per quanti si trovano a percorrerlo. Non si contano più le cadute.Il volto di quella donna, tragicamente ricoperto di sangue, a causa del trauma riportato in seguito alla caduta, rappresenta un pugno nello stomaco per l’intera comunità francavillese». Un incidente tutto da verificare riguardo l’esatta dinamica ed eventuali responsabilità da parte del Comune. Sta di fatto che dopo aver messo il piede in fallo, l’anziana donna è finita a terra, sbattendo violentemente il viso contro il marciapiede.

Per la coordinatrice cittadina dell’Udc: «è inaccettabile che nessuno si sia, ancora, degnato di intervenire per risolvere in via definitiva il problema». Un dissesto quello del marciapiede che andrebbe rimosso in ogni caso. «L’amministrazione francavillese non vede, non sente, ma parla. - prosegue nel suo lungo post la coordinatrice dell’Udc - La giunta continua, infatti, a parlare di mobilità sostenibile, di abbattimento delle barriere architettoniche, di tutela dell’utenza debole, di battaglie di civiltà». L’anziana donna è stata soccorsa da alcuni passanti e subito affidata alle cure dei medici dell’ospedale Camberlingo di Francavilla per gli accertamentinecesari.