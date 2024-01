Cadono calcinacci da una statua: in centro arrivano i vigili del fuoco

Cadono calcinacci da un palazzo in centro: a Lecce arrivano i vigili del fuoco. Attorno alle 10.30 di questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Lecce è intervenuta in via Degli Ammirati, nel centro storico, per il distacco di alcuni conci da una statua posizionata su un edificio privato avente carattere storico. Gli operatori giunti sul posto hanno immediatamente avviato le operazioni di verifica della statua, rimuovendo altri conci che presentavano probabili distacchi. L'intervento mirato a garantire la sicurezza dell'area circostante e a prevenire potenziali pericoli è stato condotto con la massima professionalità e celerità.