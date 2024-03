Salvemini, al Galateo l'apertura della campagna elettorale

Il sindaco uscente, Carlo Salvemini, questa mattina al parco Galateo di Lecce ha aperto la campagna elettorale.



"Insieme ai partiti e ai movimenti della coalizione - ha scritto Salvemini sui social - abbiamo organizzato un momento di festa, in un parco pubblico, per stare insieme e per un primo avvio della nostra campagna elettorale. Che sarà come noi intendiamo le campagne: una occasione di impegno, ma ricca di momenti per stare insieme, conoscersi, fare amicizia e trascorrere ore liete. Nei luoghi più belli della nostra città.

Perché per noi la politica unisce".

E poi ancora, a conclusione dell'evento: "È stata un’onda di emozioni, di affetto, di incoraggiamento, sorrisi. In questa campagna sarete voi, ancora una volta - ha proseguito Salvemini - la mia forza. Cittadini liberi, felici di stare insieme, capaci di confrontarsi senza risentimenti, insofferenze, rabbia. Con un unico orizzonte, l’interesse della città a continuare il percorso di trasformazione che abbiamo avviato in questi anni. E con una sola direzione: avanti!