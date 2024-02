Show sul Roma-Lecce: tamburelli e pizzica, si balla con gli artisti della Notte della Taranta. Piccolo fuoriprogramma questa sera sul treno Roma-Lecce. Di rientro dalla Capitale, dove i musicisti hanno registrato una puntata della trasmissione "Paradise", il late show di Pascal Vicedomini dedicato ad arte, spettacolo, cultura e life-style in onda a marzo su Rai Due, cantanti e musicisti hanno allietato il viaggio di tutti i passeggeri con tamburelli e pizzica. E in tanti hanno ballato in corridoio.