Gallipoli, torna la Ztl nel centro storico: ecco da quando

Sarà attiva da sabato 20 aprile la zona a traffico limitato nel centro storico di Gallipoli. Dopo aver già attivato l’Area Pedonale Urbana (APU) nelle strade interne, la zona a traffico limitato sarà attiva a partire dalle ore 11 fino alle ore 24 per il periodo 20 aprile - 31 maggio e dalle ore 10 alle ore 3 del giorno successivo a partire dal primo di giugno fino al 30 settembre.

La Ztl nel centro storico dal 2004

La ZTL, istituita nel 2004, nasce dall’esigenza, soprattutto nel periodo estivo, di contenere l’inquinamento atmosferico ed acustico esistente a causa della circolazione dei numerosi veicoli a motore in tutta l’isola del centro storico, nonché all’esigenza di migliorare la vivibilità e la fruibilità dello stesso da parte dei residenti e dei numerosi turisti e di tutelare la circolazione pedonale, l’ordine pubblico ed il patrimonio culturale di valore storico-artistico. La ZTL sarà attiva a partire dall’intersezione del ponte seicentesco con la riviera Cristoforo Colombo.

Potranno circolare solo i veicoli autorizzati e quelli a trazione elettrica.

L'assessore Oltremarini

Dichiara l’assessore alla Polizia Locale Stefania Oltremarini – “Nel periodo pasquale abbiamo svolto servizio d’ordine per tutelare il normale svolgimento dei riti limitando l’accesso alle strade interne del centro storico rendendole aree a pedonali. Con le belle giornate però diventa importante tutelare i residenti e chi il centro storico lo vive ogni giorno per questo dal prossimo 20 aprile sarà attiva la zona a traffico limitato. Non solo: anche il crescente numero di turisti richiede un’attenzione maggiore poiché le strade iniziano ad essere affollate da visitatori per cui è importante tutelare anche questo aspetto”.