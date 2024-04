Puglia pronta per il Vinitaly: in fiera 109 aziende

Dal 14 al 17 aprile 2024 la Puglia sarà presente a Verona alla 56esima edizione del Vinitaly con 109 aziende. La Regione parteciperà in sinergia con Unioncamere Puglia, con l'obiettivo «di promuovere una Puglia del vino sempre più attenta alle nuove tendenze del mercato e capace di coniugare la cultura enoica con la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e con il pescato di qualità delle acque pugliesi», dicono dalla Regione.

Lo stand Puglia al padiglione 11

Su questo fronte si inseriscono le attività previste nello stand istituzionale della Puglia, allestito nel padiglione 11 di Veronafiere. I convegni e le masterclass in programma serviranno a raccontare le opportunità di miglioramento per la viticoltura pugliese e dell'enoturismo nonché, le attività di valorizzazione dei vitigni autoctoni. Un'area dello stand istituzionale sarà dedicata agli incontri B2B tra buyer e ogni giorno inoltre sono in programma quattro appuntamenti con Puglia Slow Bite, gli show cooking dedicati a buyer, giornalisti e intenditori del settore.

Il programma completo

Attesi 30mila operatori

Secondo gli ultimi dati trasmessi dal dipartimento Agricoltura ad Agea al 31 luglio 2023, la superficie vitata della Puglia è pari a 90.369,86 ettari. «Al Vinitaly - spiega una nota della Regione - sono attesi oltre 30mila operatori e buyer provenienti da 140 paesi del mondo, target sul quale potranno lavorare gli operatori vitivinicoli pugliesi presenti a Verona per implementare l'export di vini rossi, bianchi, rosati e delle sempre più apprezzate bollicine pugliesi».